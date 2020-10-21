21 Ekim 2020 Çarşamba 08:10 | Son Güncelleme:
20 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı? EDHO, Baraj, Masumlar Apartmanı reyting sonuçları nasıl?
Reyting sonuçları her gün düzenli olarak yayınlanıyor. Reyting sonuçları listesinde izlenme oranı yüksek olan dizi, film ve programlar yer alıyor. Dün akşam yayınlanan Masumlar Apartmanı, EDHO, Baraj gibi yapımların izlenme oranları 20 Ekim tarihli reyting sonuçları ile belirleniyor.
20 Ekim reyting sonuçları dün akşam izleyiciler tarafından en çok tercih edilen yapımları listeliyor. İzlenme oranı yüksek olan ilk 10 yapım reyting sonuçları sıralamasında yer alıyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, MasterChef, Masumlar Apartmanı, Baraj gibi yapımların reyting sonuçları sizlerle...