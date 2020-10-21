20 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı? EDHO, Baraj, Masumlar Apartmanı reyting sonuçları nasıl?

20 Ekim reyting sonuçları dün akşam izleyiciler tarafından en çok tercih edilen yapımları listeliyor. İzlenme oranı yüksek olan ilk 10 yapım reyting sonuçları sıralamasında yer alıyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, MasterChef, Masumlar Apartmanı, Baraj gibi yapımların reyting sonuçları sizlerle...