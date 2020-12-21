20 Aralık reyting sonuçları açıklandı! Kefaret, Arıza, Menajerimi Ara, MasterChef pazar reyting sonuçları

20 Aralık reyting sonuçları bugün netleşti. Dün ekrana gelen yapımların reytingleri Total, AB ve ABC gruplarında yer alacak. Her gün düzenli olarak yayınlanan reyting sonuçları bir önceki güne ait izlenen yapımların listesini veriyor. Show Tv'de Arıza, Fox Tv'de Kefaret, TRT 1'de Tövbeler Olsun, Kanal D'de Çok Güzel Hareketler 2, ve eleme heyecanı yaşanan MasterChef Türkiye ekrana geldi. 20 Aralık Pazar gününe ait reyting sonuçları açıklandı.