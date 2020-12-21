21 Aralık 2020 Pazartesi 10:21 | Son Güncelleme:
20 Aralık reyting sonuçları açıklandı! Kefaret, Arıza, Menajerimi Ara, MasterChef pazar reyting sonuçları
20 Aralık reyting sonuçları yakından takip edilen başlıklardan oldu. Dizi ve programların yeni bölümleri ekrana geldi. Dün akşam MasterChef'te eleme heyecanı yaşandı. Star Tv'de Menajerimi Ara, Show Tv'de Arıza, Fox Tv'de Kefaret, TRT 1'de Tövbeler Olsun ekrana geldi. 20 Aralık reyting sonuçlarına göre yapımların hangi grupta kaçıncı sırada yer aldığını aktaracak. 20 Aralık reyting sonuçları açıklandı.
20 Aralık reyting sonuçları bugün netleşti. Dün ekrana gelen yapımların reytingleri Total, AB ve ABC gruplarında yer alacak. Her gün düzenli olarak yayınlanan reyting sonuçları bir önceki güne ait izlenen yapımların listesini veriyor. Show Tv'de Arıza, Fox Tv'de Kefaret, TRT 1'de Tövbeler Olsun, Kanal D'de Çok Güzel Hareketler 2, ve eleme heyecanı yaşanan MasterChef Türkiye ekrana geldi. 20 Aralık Pazar gününe ait reyting sonuçları açıklandı.