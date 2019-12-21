20 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı? Masterchef Türkiye, Hercai reyting sıralamaları nasıl?

20 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı? sorusu merak edilen konular arasında yerini aldı. İzleyiciler izledikleri dizilerin yada yarışmaların kaçıncı sırada olduklarını araştıtıyor. Reytingler Total, AB ve ABC olarak yayınlanıyor. Cuma akşamları Atv’de Hercai, Kanal D’de Arka Sokaklar, Show Tv’de Güldür Güldür Show, Fox Tv’de Ferhat ile Şirin, Tv8’de Masterchef ekranlara geldi. 20 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı? diye merak edenler için yanıtı haberimizde..