20 Aralık Pazar Tv yayın akışında neler var? Star Tv, Show Tv, Fox Tv, ATV yayın akışı

Star Tv, Show Tv, Fox Tv, ATV, Kanal D ve birçok Tv programının yayın akışları netleşti. 20 Aralık Pazar günü birçok kanalda dizileri ve programların yeni bölümleri ekrana gelecek. Koronavirüs pandemesi nedeniyle sokağa çıkma yasağı devam eden Türkiye'de vatandaşlar, 20 Aralık Pazar Tv yayın akışını merak ediyor. Arıza, MasterChef, Kefaret, Tövbeler Olsun ve Menajerimi Ara gibi yapımlar bu akşam ekrana gelecek. Peki, 20 Aralık Pazar Tv yayın akışında neler var?

20 ARALIK PAZAR TV YAYIN AKIŞINDA NELER VAR?

20 Aralık Pazar Tv yayın akışında bugün Arıza, Maria ile Mustafa, Çok Güzel Hareketler 2, Kefaret, Tövbeler Olsun, Menajerimi Ara ve MasterChef izleyici ile buluşacak.