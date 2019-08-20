20 Ağustos reyting sonuçları açıklandı mı? İşte Yemekteyiz, MasterChef reyting sıralaması
20 Ağustos reyting sonuçları araştırılan konular arasında yer alıyor. Özellikle gündüz kuşağı programlarının sıralamadaki durumu merak ediliyor. Yemekteyiz, Temizlik Benim İşim, Zuhal Topal’la Sofrada reyting sıralaması nasıl? Yayın hayatına yeni başlayan programlar arasında yer alan Temizlik Benim İşim, Fox TV’de gündüz kuşağında ekrana geliyor. Yeni sezonda Yemekteyiz ve MasterChef’in ise sunucuları değişti. İşte güncel reyting sıralaması ile ilgili detaylar…
Reyting sonuçları güncel olarak açıklanıyor. 20 Ağustos Salı reyting sonuçlarında kim birinci? Yayın hayatına yeni başlayan programlar arasında yer alan Temizlik Benim İşim, Fox TV’de gündüz kuşağında ekrana geliyor. Yeni sezonda Yemekteyiz ve MasterChef’in ise sunucuları değişti. MasterChef yeni jüri üyeleri ile ekrana geliyor. Haberimiz içerisinden programların reyting sıralamalarına ulaşabilirsiniz.