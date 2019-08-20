20 Ağustos reyting sonuçları açıklandı mı? İşte Yemekteyiz, MasterChef reyting sıralaması

Reyting sonuçları güncel olarak açıklanıyor. 20 Ağustos Salı reyting sonuçlarında kim birinci? Yayın hayatına yeni başlayan programlar arasında yer alan Temizlik Benim İşim, Fox TV’de gündüz kuşağında ekrana geliyor. Yeni sezonda Yemekteyiz ve MasterChef’in ise sunucuları değişti. MasterChef yeni jüri üyeleri ile ekrana geliyor. Haberimiz içerisinden programların reyting sıralamalarına ulaşabilirsiniz.