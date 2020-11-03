2 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı? Pazartesi Çukur, Uyanış Büyük Selçuklu Sefirin Kızı, Yasak Elma reytingleri

2 Kasım Pazartesi reyting sonuçları araştırılıyor. Televizyonun sıkı takipçileri dün akşam yayınlanan dizi ve yarışmalardan hangisinin birinci olduğunu öğrenmek istiyor. Dün Star Tv'de Sefirin Kızı, Show'da Çukur, Fox'ta Yasak Elma, TRT 1'de Uyanış: Büyük Selçuklu ve Tv8'de MasterChef ekranlara geldi. Peki, 2 Kasım Pazartesi Çukur, Sefirin Kızı, Yasak Elma reyting sıralaması nasıl?