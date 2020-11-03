03 Kasım 2020 Salı 09:18 | Son Güncelleme:
2 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı? Pazartesi Çukur, Uyanış Büyük Selçuklu Sefirin Kızı, Yasak Elma reytingleri
2 Kasım reyting sonuçları sabah saatleri itibari ile araştırılmaya başlandı. Reyting sonuçları, televizyon izleyicileri tarafından yakından takip ediliyor. Dün ekrana gelen dizi ve programlardan hangisinin daha çok izlendiğini merak edenler reyting sıralamasını inceliyor. Pazartesi akşamı Çukur, Sefirin Kızı, Yasak Elma'nın yeni bölümleri yayınlandı. Peki hangi yapım birinci oldu? 2 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı?
2 Kasım Pazartesi reyting sonuçları araştırılıyor. Televizyonun sıkı takipçileri dün akşam yayınlanan dizi ve yarışmalardan hangisinin birinci olduğunu öğrenmek istiyor. Dün Star Tv'de Sefirin Kızı, Show'da Çukur, Fox'ta Yasak Elma, TRT 1'de Uyanış: Büyük Selçuklu ve Tv8'de MasterChef ekranlara geldi. Peki, 2 Kasım Pazartesi Çukur, Sefirin Kızı, Yasak Elma reyting sıralaması nasıl?