  • $8,4489
  • 9,8526
  • 513.764
  • 1133.59
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Magazin
  • 2 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı? Pazartesi Çukur, Uyanış Büyük Selçuklu Sefirin Kızı, Yasak Elma reytingleri
03 Kasım 2020 Salı 09:18 | Son Güncelleme:

2 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı? Pazartesi Çukur, Uyanış Büyük Selçuklu Sefirin Kızı, Yasak Elma reytingleri

2 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı" Pazartesi Çukur, Uyanış Büyük Selçuklu Sefirin Kızı, Yasak Elma reytingleri

2 Kasım reyting sonuçları sabah saatleri itibari ile araştırılmaya başlandı. Reyting sonuçları, televizyon izleyicileri tarafından yakından takip ediliyor. Dün ekrana gelen dizi ve programlardan hangisinin daha çok izlendiğini merak edenler reyting sıralamasını inceliyor. Pazartesi akşamı Çukur, Sefirin Kızı, Yasak Elma'nın yeni bölümleri yayınlandı. Peki hangi yapım birinci oldu? 2 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı?

2 Kasım Pazartesi reyting sonuçları araştırılıyor. Televizyonun sıkı takipçileri dün akşam yayınlanan dizi ve yarışmalardan hangisinin birinci olduğunu öğrenmek istiyor. Dün Star Tv'de Sefirin Kızı, Show'da Çukur, Fox'ta Yasak Elma, TRT 1'de Uyanış: Büyük Selçuklu ve Tv8'de MasterChef ekranlara geldi. Peki, 2 Kasım Pazartesi Çukur, Sefirin Kızı, Yasak Elma reyting sıralaması nasıl?

<p>İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında görevli itfaiyeci onbaşı Muammer Çelik

Enkazdan 65 saat sonra çıkarılan Elif'in kahramanı itfaiyeci Muammer Çelik o anları anlattı

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Yarım asırdır boynuzlardan takılar yapıyor

İzmir'deki depremde iki katı çöken Yılmaz Erbek Apartmanı'nda yıkım çalışmaları tekrar başladı

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.