2 Kasım Cumartesi reyting sonuçları: Her Yerde Sen, Kuzey Yıldızı İlk Aşk reyting sonuçları açıklandı mı?
Reyting sonuçları 2 Kasım açıklandı mı? Reyting sonuçları yayınlanan dizi, film ve programların hangi sırada yer aldığını merak edenler tarafından aratılıyor. 2 Kasım Cumartesi günü Fox Tv’de Her Yerde Sen, Atv’de Kim Milyoner Olmak İster, Star Tv’de Benim Tatlı Yalanım, Show Tv’de Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Kanal D’de Recep İvedik 2, Tv8’de O Ses Türkiye yayınlandı. Haberimiz içerisinden reyting sonuçları ile ilgili ayrıntılara ulaşabilirsiniz
2 Kasım Cumartesi reyting sonuçları binlerce kişi tarafından merak ediliyor. Televizyon yayın akışındaki dizi, film ve programları takip eden bireyler hangisinin total, ab ve abc1 kategorisinde birinci olduğunu öğrenmek istiyor. 2 Kasım Cumartesi günü Atv’de Kim Milyoner Olmak İster, Star Tv’de Benim Tatlı Yalanım, Tv8’de O Ses Türkiye, Fox Tv’de Her Yerde Sen, Kanal D’de Recep İvedik 2, Fox Tv’de Her Yerde Sen yayınlanıyor. Geçtiğimiz hafta Kuzey Yıldızı İlk Aşk totalde 20.98 share puanıyla birinciydi. Peki, Reyting sonuçları belli oldu mu? İşte cevabı…