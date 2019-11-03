2 Kasım Cumartesi reyting sonuçları: Her Yerde Sen, Kuzey Yıldızı İlk Aşk reyting sonuçları açıklandı mı?

2 Kasım Cumartesi reyting sonuçları binlerce kişi tarafından merak ediliyor. Televizyon yayın akışındaki dizi, film ve programları takip eden bireyler hangisinin total, ab ve abc1 kategorisinde birinci olduğunu öğrenmek istiyor. 2 Kasım Cumartesi günü Atv’de Kim Milyoner Olmak İster, Star Tv’de Benim Tatlı Yalanım, Tv8’de O Ses Türkiye, Fox Tv’de Her Yerde Sen, Kanal D’de Recep İvedik 2, Fox Tv’de Her Yerde Sen yayınlanıyor. Geçtiğimiz hafta Kuzey Yıldızı İlk Aşk totalde 20.98 share puanıyla birinciydi. Peki, Reyting sonuçları belli oldu mu? İşte cevabı…