2 Aralık reyting sonuçları: Pazartesi günü Çukur, Yasak Elma, Zalim İstanbul reyting sıralaması
2 Aralık reyting sonuçları merak ediliyor. Reytingler her gün AB, ABC ve Total kategorilerinde yayınlanıyor. Seyirciler de hangi dizi ya da programın reyting birincisi olduğunu öğrenmek istiyor. Bu akşam televizyon yayın akışlarına göre Çukur, Yasak Elma, Zalim İstanbul izleyicileri ile buluşacak. Peki Çukur, Yasak Elma, Zalim İstanbul reyting sıralaması belli oldu mu?
2 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı merakla araştırılıyor. Televizyon izleyicileri reyting sıralamalarını yakından takip ediyor. Bu akşam Show Tv'de Çukur, Kanal D'de Zalim İstanbul ve FOX TV'de Yasak Elma dizileri yeni bölümleri ile izleyicileri ile buluşuyor. İzleyiciler ekranlara gelen dizi ve programlardan hangisinin reytinglerde birinci olacağını merak ediyor.
2 ARALIK REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
2 Aralık reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklanınca haberimiz içerisine eklenecek.