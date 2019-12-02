Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7545
  • 6,3559
  • 269.986
  • 107987
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. 2 Aralık reyting sonuçları: Pazartesi günü Çukur, Yasak Elma, Zalim İstanbul reyting sıralaması

2 Aralık reyting sonuçları: Pazartesi günü Çukur, Yasak Elma, Zalim İstanbul reyting sıralaması

2 Aralık reyting sonuçları: Pazartesi günü Çukur, Yasak Elma, Zalim İstanbul reyting sıralaması

2 Aralık reyting sonuçları merak ediliyor. Reytingler her gün AB, ABC ve Total kategorilerinde yayınlanıyor. Seyirciler de hangi dizi ya da programın reyting birincisi olduğunu öğrenmek istiyor. Bu akşam televizyon yayın akışlarına göre Çukur, Yasak Elma, Zalim İstanbul izleyicileri ile buluşacak. Peki Çukur, Yasak Elma, Zalim İstanbul reyting sıralaması belli oldu mu?

2 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı merakla araştırılıyor. Televizyon izleyicileri reyting sıralamalarını yakından takip ediyor. Bu akşam Show Tv'de Çukur, Kanal D'de Zalim İstanbul ve FOX TV'de Yasak Elma dizileri yeni bölümleri ile izleyicileri ile buluşuyor. İzleyiciler ekranlara gelen dizi ve programlardan hangisinin reytinglerde birinci olacağını merak ediyor.

2 ARALIK REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2 Aralık reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklanınca haberimiz içerisine eklenecek.

 


Işın Karaca'dan eski eşi Sedat Doğan hakkında şok sözler!
Özcan Deniz'in yeni projesi belli oldu!
'Senin karısını döven adamdan ne farkın kaldı?'
Buzlar eridi! Ünlü çift aşk tatiline çıktı
Ünlü oyuncu Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a veda mı ediyor?
<p>Muhafazakar kesimin oylarını almak için seçim sürecinde iftarlara katılan, kameralar karşısında Y

‘Antrikot istemem, musakka olsun’ diyen İmamoğlu’ndan kaz etli, kırmızı şaraplı ziyafet

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte görüşmeden il kareler

Ünlüler yılbaşında ne kadar ücret alaca? Nerede sahne alacak?