2 Aralık reyting sonuçları: Pazartesi günü Çukur, Yasak Elma, Zalim İstanbul reyting sıralaması

2 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı merakla araştırılıyor. Televizyon izleyicileri reyting sıralamalarını yakından takip ediyor. Bu akşam Show Tv'de Çukur, Kanal D'de Zalim İstanbul ve FOX TV'de Yasak Elma dizileri yeni bölümleri ile izleyicileri ile buluşuyor. İzleyiciler ekranlara gelen dizi ve programlardan hangisinin reytinglerde birinci olacağını merak ediyor.

2 ARALIK REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2 Aralık reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklanınca haberimiz içerisine eklenecek.