2 Aralık 2020 reyting sonuçları: Zümrüdüanka, Kuruluş Osman, Doğduğun Ev Kaderindir reytingleri!

2 Aralık 2020 reyting sonuçları açıklanınca zirvenin sahibi olan isim belli olacak. Ekranlarda yeni bölümleri yayınlanan dizi, film ve programlar birbirleriyle kıyasıya rekabet içinde. 2 Aralık 2020 reyting sonuçlarına göre seyirci karşısına çıkan yapımlar Total, AB ve ABC gruplarından sıralanacak. Dün akşam, , Fox Tv'de Zümrüdüanka, ATV'de Kuruluş Osman, Tv 8'de Doğduğun Ev Kaderindir, TRT 1'de Benim Adım Melek ekrana geldi. Merak edilen 2 Aralık 2020 reyting sonuçları sizlerle...