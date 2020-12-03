03 Aralık 2020 Perşembe 09:10 | Son Güncelleme:
2 Aralık 2020 reyting sonuçları: Zümrüdüanka, Kuruluş Osman, Doğduğun Ev Kaderindir reytingleri!
2 Aralık reyting sonuçları, dizileri ilgili ile takip eden seyircilerin yakından takip ettiği konulardan oldu. Birbirinden iddialı yapımlar televizyon kanallarında yerini aldı. Çarşamba akşamı Tv 8'de Doğduğun Ev Kaderindir, Fox Tv'de Zümrüdüanka, ATV'de Kuruluş Osman, TRT 1'de Benim Adım Melek gibi yapımlar seyirci karşısına çıkarken Sadakatsiz'in yeni bölümü yayınlanmadı. 2 Aralık 2020 reyting sonuçları açıklanınca yapımların sıralaması belli olacak.
2 Aralık 2020 reyting sonuçları açıklanınca zirvenin sahibi olan isim belli olacak. Ekranlarda yeni bölümleri yayınlanan dizi, film ve programlar birbirleriyle kıyasıya rekabet içinde. 2 Aralık 2020 reyting sonuçlarına göre seyirci karşısına çıkan yapımlar Total, AB ve ABC gruplarından sıralanacak. Dün akşam, , Fox Tv'de Zümrüdüanka, ATV'de Kuruluş Osman, Tv 8'de Doğduğun Ev Kaderindir, TRT 1'de Benim Adım Melek ekrana geldi. Merak edilen 2 Aralık 2020 reyting sonuçları sizlerle...