1992 yılında Sakin Ol! ve 2016 yılında Kırık Kalpler Albümü albümlerini yayınlayan sanatçı kimdir?
1992 yılında "Sakin Ol!" ve 2016 yılında "Kırık Kalpler Albümü" albümlerini yayınlayan sanatçı kimdir? Akıllı telefonlar üzerinden canlı olarak oynanan bilgi yarışması Hadi için ipucu sorusu aramaları yapılmaya başladı. Hadi bilgi yarışması hem bigli veriyor hem de para kazandırıyor. Yayınlanan on iki soruya doğru cevap veren bireyler, ödülün sahibi oluyor. İşte 16 Temmuz Hadi ipucu sorusu ve cevabı
1992 yılında "Sakin Ol!" ve 2016 yılında "Kırık Kalpler Albümü" albümlerini yayınlayan sanatçı kimdir? Hadi 16 Temmuz ipucu sorusu yayınlandı. Binlerce kişi tarafından online olarak oynanan bilgi yarışması Hadi ipucu sorusu aramaları yapılıyor. Günde iki kez yapılan yarışma saat 12:30 ve 20:30’da oynanıyor. Bugünün ipucu sorusu da Hadi Instagram hesabı üzerinden yayınlandı. Hadi ipucu sorusu ve cevabına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz
1992 yılında "Sakin Ol!" ve 2016 yılında "Kırık Kalpler Albümü" albümlerini yayınlayan sanatçı kimdir?