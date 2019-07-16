1992 yılında "Sakin Ol!" ve 2016 yılında "Kırık Kalpler Albümü" albümlerini yayınlayan sanatçı kimdir? Hadi 16 Temmuz ipucu sorusu yayınlandı. Binlerce kişi tarafından online olarak oynanan bilgi yarışması Hadi ipucu sorusu aramaları yapılıyor. Günde iki kez yapılan yarışma saat 12:30 ve 20:30’da oynanıyor. Bugünün ipucu sorusu da Hadi Instagram hesabı üzerinden yayınlandı. Hadi ipucu sorusu ve cevabına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz

1992 yılında "Sakin Ol!" ve 2016 yılında "Kırık Kalpler Albümü" albümlerini yayınlayan sanatçı kimdir?