19 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı? Salı Azize, Kadın reyting sıralaması nedir?

Reyting sonuçları güncel olarak açıklanıyor. 19 Kasım reyting sonuçlarında kim birinci? Salı akşamları Star TV’de Çocuk, ATV’de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Fox TV’de Kadın dizileri yayınlanıyor. TV 8’de sevilen yarışma programı Masterchef ekrana geliyor. Yeni dizi Azize Kanal D ekranlarında yayına başlıyor. Yeni bölümlerin ardından dizilerin sıralaması belli olacak. Geçen haftanın sonuçları haberimizde sizlerle.