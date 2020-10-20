20 Ekim 2020 Salı 07:47 | Son Güncelleme:
19 Ekim tarihli reyting sonuçları açıklandı mı? Çukur, Sefirin Kızı, Yasak Elma reyting sonuçları nasıl?
Reyting sonuçları her gün düzenli olarak yayınlanıyor. Reyting sonuçları listesinde izlenme oranı yüksek olan dizi, film ve programlar yer alıyor. Dün akşam yayınlanan Çukur, Yasak Elma, Sefirin Kızı gibi yapımların izlenme oranları 19 Ekim tarihli reyting sonuçları ile belirleniyor.
19 Ekim reyting sonuçları dün akşam izleyiciler tarafından en çok tercih edilen yapımları listeliyor. İzlenme oranı yüksek olan ilk 10 yapım reyting sonuçları sıralamasında yer alıyor. Çukur, Sefirin Kızı, Yasak Elma, MasterChef reyting sonuçları sizlerle...