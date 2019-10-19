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  3. 19 Ekim reyting sonuçları belli oldu mu? Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Kim Milyoner Olmak İster reyting sıralaması

19 Ekim reyting sonuçları belli oldu mu? Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Kim Milyoner Olmak İster reyting sıralaması

19 Ekim reyting sonuçları belli oldu mu" Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Kim Milyoner Olmak İster reyting sıralaması

Reyting sonuçları açıklandı mı? 19 Ekim Cumartesi reyting sonuçları vatandaşlar tarafından aratılmaya başladı. Cumartesi günü Atv’de Kim Milyoner Olmak İster, Star Tv’de Benim Tatlı Yalanım, Kanal D’de Hızlı ve Öfkeli 7, Show Tv’de Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Tv8’de O Ses Türkiye, Fox Tv’de Bir Aile Hikayesi yayınlanıyor. Haberimiz içerisinden reyting sıralaması ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz

Reyting sonuçları merak ediliyor. 19 Ekim reyting sonuçları televizyonda sevdiği dizi, film ve programları izleyen bireyler tarafından takip ediliyor. Cumartesi günü Kanal D’de Hızlı ve Öfkeli 7, Show Tv’de Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Fox Tv’de Bir Aile Hikayesi, Star Tv’de Benim Tatlı Yalanım, Fox Tv’de O Ses Türkiye, Atv’de Kim Milyoner Olmak İster yayınlanıyor. Geçtiğimiz hafta Kuzey Yıldızı İlk Aşk totalde birinci sıradaydı.

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