19 Aralık reyting sonuçları: Sen Çal Kapımı, İbo Show, Gönül Dağı, Kuzey Yıldızı cumartesi reyting sonuçları

19 Aralık reyting sonuçları bugün açıklanacak. Cumartesi günü Total, AB ve ABC gruplarında en çok izlenen yapım netleşecek. Dün akşam 9 yıl aradan sonra tekrar ekrana dönen İbo Show ve konukları seyirciye eğlenceli anlar yaşattı. Diğer tv kanallarında ise Fox Tv'de Sen Çal Kapımı, Show Tv'de Kuzey Yıldızı İlk Aşk, TRT 1'de Gönül Dağı, Tv 8'de MasterChef, Kanal D'de ise Bir Annenin Günah ekrana geldi. 19 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı? Dünün reyting sonuçlarında zirvenin sahibi...