20 Aralık 2020 Pazar 09:41 | Son Güncelleme:
19 Aralık reyting sonuçları: Sen Çal Kapımı, İbo Show, Gönül Dağı, Kuzey Yıldızı cumartesi reyting sonuçları
19 Aralık reyting sonuçları dün en çok izlenen yapımı sunacak. Düzenli olarak yayınlanan reyting sonuçları Total, AB ve ABC gruplarına göre en çok izlenen dizi, film ya da programı açıklıyor. Star Tv'de efsane program İbo Show konukları ile dikkat çekerken Fox Tv'de Sen Çal Kapımı, Show Tv'de Kuzey Yıldızı İlk Aşk, TRT 1'de Gönül Dağı, Tv 8'de MasterChef ve Kim Milyoner Olmak İster ATV ekranlarından izleyici ile buluştu. Cumartesi gününe ait 19 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı?
19 Aralık reyting sonuçları bugün açıklanacak. Cumartesi günü Total, AB ve ABC gruplarında en çok izlenen yapım netleşecek. Dün akşam 9 yıl aradan sonra tekrar ekrana dönen İbo Show ve konukları seyirciye eğlenceli anlar yaşattı. Diğer tv kanallarında ise Fox Tv'de Sen Çal Kapımı, Show Tv'de Kuzey Yıldızı İlk Aşk, TRT 1'de Gönül Dağı, Tv 8'de MasterChef, Kanal D'de ise Bir Annenin Günah ekrana geldi. 19 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı? Dünün reyting sonuçlarında zirvenin sahibi...