18 Kasım reyting sonuçları: Pazartesi Çukur, Yasak Elma reyting sıralaması

Reyting sonuçları güncel olarak duyuruluyor. 18 Kasım Pazartesi reyting sonuçlarında kim birinci? Pazartesi akşamları Show TV’de Çukur, Kanal D’de Zalim İstanbul, Fox TV’de Yasak Elma, TRT 1’de Vuslat, ATV’de Kim Milyoner Olmak İster, TV 8’de MasterChef programları ekrana geliyor. İzleyiciler her hafta hangi yapımın daha çok izlendiğini öğrenmek istiyorlar. Detaylar haberimizde sizlerle.