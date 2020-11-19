18 Kasım 2020 reyting sonuçları belli oldu mu? Reyting sonuçlarında birinci kim oldu?

18 Kasım 2020 reyting sonuçları yakından takip edilmeye başlandı. Dün akşam yeni bölümleri yayınlanan yapımlar reyting sonuçları için kıyasıya yarıştı. Yapımlar; Total, AB ve ABC gruplarından yarışıyor. 18 Kasım 2020 Çarşamba akşamı Kanal D'de Sadakatsiz Show Tv'de Alev Alev, TRT 1'de Benim Adım Melek ve ATV'de Kuruluş Osman yer aldı. Peki, 18 Kasım 2020 reyting sonuçları belli oldu mu?