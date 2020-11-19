19 Kasım 2020 Perşembe 09:24 | Son Güncelleme:
18 Kasım 2020 reyting sonuçları belli oldu mu? Reyting sonuçlarında birinci kim oldu?
18 Kasım 2020 Çarşamba akşamı ekrana gelen yapımlar reyting sonuçlarında kıyasıya yarıştı. Her gün farklı dizi, film ve programların yayınlandığı Tv yayın akışlarında reyting sonuçlarının birincisi de belli oluyor. Dün akşam Kanal D'de Sadakatsiz yer alırken ATV'de ise sevilen yapım Kuruluş Osman bulunuyordu.18 Kasım 2020 reyting sonuçları belli oldu mu?
18 Kasım 2020 reyting sonuçları yakından takip edilmeye başlandı. Dün akşam yeni bölümleri yayınlanan yapımlar reyting sonuçları için kıyasıya yarıştı. Yapımlar; Total, AB ve ABC gruplarından yarışıyor. 18 Kasım 2020 Çarşamba akşamı Kanal D'de Sadakatsiz Show Tv'de Alev Alev, TRT 1'de Benim Adım Melek ve ATV'de Kuruluş Osman yer aldı. Peki, 18 Kasım 2020 reyting sonuçları belli oldu mu?