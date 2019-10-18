18 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı? Cuma Hercai, Müslüm filmi reyting sıralaması

18 Ekim reyting sonuçları araştırılıyor. Reyting sıralamasında hangi yapım birinci? Cuma akşamları ATV’de Hercai, Kanal D’de Arka Sokaklar, Fox TV’de Her Yerde Sen, TRT 1’de Payitaht Abdülhamid dizileri yayınlanıyor. TV 8’de ise 18 Ekim’de Müslüm filmi tv’de ilk kez ekrana gelecek. Geçtiğimiz hafta açıklanan sonuçlarda otal'de TRT 1'de yayınlanan Türkiye Arnavutluk maçı 30.17 Share alarak birinci, Hercai 19.24 Share alarak ikinci, Arka Sokaklar 13.43 Share alarak dördüncü oldu.