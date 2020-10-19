Arıza, MasterChef reyting sonuçları sıralaması açıklandı mı? 18 Ekim Pazar reyting sonuçları

18 Ekim reyting sonuçları haftanın son gününde izleyicinin en çok tercih ettiği yapımları listeliyor. İzlenme oranı yüksek olan ilk 10 yapım reyting sıralaması sonuçları içerisinde yerini alıyor. TV reyting sonuçları dizi, film ve programlardan oluşuyor.