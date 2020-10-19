19 Ekim 2020 Pazartesi 09:15 | Son Güncelleme:
Arıza, MasterChef reyting sonuçları sıralaması açıklandı mı? 18 Ekim Pazar reyting sonuçları
TV reyting sonuçları total, AB ve ABC şeklinde üç kategoriye ayrılıyor. 18 Ekim reyting sonuçları sıralamasında ilk 10'a giren yapımlar yer alıyor. İzleyicilerin tercih ettiği dizi, film ve programların izlenme oranları yükseliyor.
18 Ekim reyting sonuçları haftanın son gününde izleyicinin en çok tercih ettiği yapımları listeliyor. İzlenme oranı yüksek olan ilk 10 yapım reyting sıralaması sonuçları içerisinde yerini alıyor. TV reyting sonuçları dizi, film ve programlardan oluşuyor.