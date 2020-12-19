19 Aralık 2020 Cumartesi 10:02 | Son Güncelleme:
18 Aralık 2020 reyting sonuçları açıklandı! Kırmızı Oda, Ramo, Akrep reyting birincisi kim?
18 Aralık 2020 güncel reyting sonuçları tüm televizyon takipçileri tarafından merak ediliyor. Dün akşam Atv'de Hercai, Show Tv'de Ramo, Kanal D'de Arka Sokaklar, Tv8'de Kırmızı Oda, Star Tv'de Akrep ve TRT1'de ise Payitaht Abdülhamid dizileri kıyasıya rekabet etti. Peki, zirvenin sahibi kim oldu? 18 Aralık 2020 reyting birincisi hangi yapım? İşte tüm merak edilenler...
18 Aralık Cuma reyting sonuçları açıklandı. Her gün düzenli olarak yayınlanan reyting sonuçları Total, AB ve ABC gruplarında sıralanıyor. Dün akşam Atv'de Hercai, Show Tv'de Ramo, Kanal D'de Arka Sokaklar, Tv8'de Kırmızı Oda, Star Tv'de Akrep ve TRT1'de ise Payitaht Abdülhamid dizileri ekrana geldi. Peki, reyting listesinde birinci kim oldu?
18 ARALIK 2020 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI!
TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
1 KIRMIZI ODA TV8
2 ARKA SOKAKLAR KANAL D
3 ESRA EROL'DA ATV
4 RAMO SHOW TV
5 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
6 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
7 ARKA SOKAKLAR (OZET) KANAL D
8 SHOW ANA HABER SHOW TV
9 HERCAI ATV
10 HAVA DURUMU ATV