18 Ağustos burç yorumları: Bu hafta burcunuzu neler bekliyor?

Burç yorumları ile ilgili yapılan açıklamalar yakından takip ediliyor. Günlük ve haftalık burç yorumları araştırılıyor. Burçlara inanan vatandaşlar yorumlara bakarak aşağı yukarı nasıl bir hafta geçireceklerini anlamak istiyorlar. Boğa burçları bu hafta oldukça şanslılar. Bekar Boğalar için bu hafta sürpriz bir aşk ortaya çıkabilir. Yengeç burçlarını ise olumlu enerjilerle dolu bir hafta bekliyor. İşte 18 Ağustos burç yorumları ile ilgili merak edilenler….

18 Ağustos 2019 Pazar 15:53
Son Güncelleme: 18 Ağustos 2019 Pazar 15:53
18 Ağustos burç yorumları: Bu hafta burcunuzu neler bekliyor"

18 Ağustos burç yorumları, araştırılan konular arasında yer alıyor. Burç yorumlarında bu hafta sizi neler bekliyor? Boğa burcu, Koç burcu, İkizler  burcu, Yengeç burcu, Aslan burcu, Başak burcu, Terazi burcu,  Akrep burcu, Yay burcu, Oğlak burcu, Kova burcu, Balık burcu yorumları araştırılıyor. Boğa burçları bu hafta oldukça şanslılar. Bekar Boğalar için bu hafta sürpriz bir aşk ortaya çıkabilir. Yengeç burçlarını ise olumlu enerjilerle dolu bir hafta bekliyor. Balıklar ise bu hafta kazançlı olabilirler. Tüm burçların yorumları haberimizde sizlerle.

AŞIK OLDUĞUN BURÇ HANGİSİ? 

HANGİ BİTKİ HANGİ BURCA İYİ GELİYOR?

İŞTE BURÇ YORUMLARI

AKSAM.com.tr yazarı Dr. Şenay Devi haftalık burç yorumlarını yayınladı. İşte bu haftanın yorumları...

KOÇ BURCU YORUMLARI

İşinizle ilgili yeni başlangıçlar ve yatırımlar gerçekleştirebilirsiniz. Özel yaşamınızda son derece şanslı etkiler söz konusu. Yeni bir ilişkiye adım atabilir var olan ilişkinizi resmiyete taşıyabilirsiniz.

BOĞA BURCU YORUMLARI

İş hayatınızda yaşanacak olumlu gelişmeler sizi cesaretlendirecek. Bekar Boğalar sürpriz bir yakınlaşma yaşayabilir bir anda aşkın rüzgarının savurduğu yöne ilerlemeye başlayabilirsiniz.

İKİZLER BURCU YORUMLARI

Para alışverişlerinizde dikkatli olun. İş hayatınızda hafta boyunca işbirliği içinde olduğunuz ya da ortaklıklarınızın bozulmasına neden olacak her türlü davranıştan kaçınmalısınız.

YENGEÇ BURCU YORUMLARI

Olumlu enerjilerle dolu bir hafta sizi bekliyor. Özel yaşamınızda eşinizin geçmişinde yaşadığı bir ilişki ya da evliliğinden kaynaklanan sorunlar beklenmedik bir şekilde karşınıza çıkabilir.

ASLAN BURCU YORUMLARI

İşinizle ilgili her konuda yapacaklarınızı planlayarak hareket etmeniz gerekmekte. Özel yaşamınızda birlikte olduğunuz kişinin söylediklerinden çok davranış diline dikkat edin.

BAŞAK BURCU YORUMLARI

Cesaretiniz ve inancınızın gücü sayesinde kariyer hayatınız bambaşka bir boyut kazanacak. Özel yaşamınızda uzun süredir devam eden bir arkadaşlığınız aşka dönüşebilir.

TERAZİ BURCU YORUMLARI

Gökyüzü bu hafta iş, eğitim ve özel hayatınızda yaşadığınız zorluklardan sonra bu alanlarda ön plana çıkarak hak ettiğiniz pozisyon ve kazancı elde edebileceğinize işaret etmekte.

AKREP BURCU YORUMLARI

Gökyüzü haftaya olumlu enerjilerle gireceğinizi müjdelemekte... Yeter ki sahip çıkmanız gereken değerlerin farkına varın. İş hayatınızda yeni başlangıçlar ve fırsatlara erişebilirsiniz.

YAY BURCU YORUMLARI

Gökyüzü haftanın ilk iki günü iş arkadaşlarınızın gerçek yüzlerinin ortaya çıkacağına işaret ediyor. Bekar Yaylar şanslı bir dönemdesiniz sosyal olmalı ve yenilikleri kabullenmelisiniz.

OĞLAK BURCU YORUMLARI

İşte ve aşkta yüzünüzü güldürecek kalıcı olumlu gelişmelere yaşanacak. Yeni bir ilişkiye başlayabilir iş hayatınızda olumlu ve sürekli kazançlar elde edebileceğiniz imkanlara kavuşabilirsiniz.

KOVA BURCU YORUMLARI

İş hayatınızda süregelen sıkıntılarınızı, arkanızda bırakabilmek için harekete geçeceksiniz. Eşinizle sorunlarınızı yenilemek yerine aşkın sihrine kapılmalısınız.

BALIK BURCU YORUMLARI

Bu hafta sizi kazançlı çıkaracak gelişmeler yaşayabilirsiniz. Hafta sonu günlerinde kemik ağrıları yaşanabilir. Ağrılarınızı önemseyin ve bir hekime başvurun.

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