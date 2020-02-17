17 Şubat reyting sonuçları açıklandı mı? Pazartesi Sefirin Kızı, Survivor, Çukur reyting sıralaması

Reyting sonuçları açıklandı mı? merak ediliyor. İzleyiciler aynı gün farklı kanallarda yayınlanan dizi, film veya programlardan hangisinin zirvede yer aldığını merak ediyor. 17 Şubat Pazartesi akşamı Show Tv’de Çukur, Star Tv’de Sefirin Kızı, Kanal D’de Zalim İstanbul, Atv’de Kim Milyoner Olmak İster, Fox Tv’de Yasak Elma, Tv8’de Survivor'un yeni bölümleri yayınlanacak. Hangi yapım reytinglerde birinci olacak? Sonuçlar ile ilgili güncel açıklamaları haberimizden takip edebilirsiniz.