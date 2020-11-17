17 Kasım 2020 Salı 18:03 | Son Güncelleme:
Zuhal Topal'la Sofrada 17 Kasım Salı puan durumu! Zuhal Topal'la Sofrada puan tablosu
Zuhal Topal'la Sofrada 17 Kasım Salı gününe dair puanlar, yemek tadımlarının ardından belirlenecek. Bugün yarışacak olan yarışmacıya puanlamayı, kayınvalideler yapacak. Hafta içi her gün yayınlanan gündüz kuşağı yemek yarışması seyirci karşısına çıkıyor. 17 Kasım Salı Zuhal Topal'la Sofrada puan durumu sizlerle...
17 Kasım Salı Zuhal Topal'la Sofrada puan durum heyecanla takip ediliyor. Fox Tv'nin en çok izlenen yarışma programlarından biri olan Zuhal Topal'la Sofrada'da her gün farklı isimler yarışıyor. Yarışmacılar en yüksek puanı toplayarak haftanın sonunda 15 bin TL'nin sahibi olacak. İşte 17 Kasım Salı Zuhal Topal'la Sofrada puan durumu...
17 KASIM SALI ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA PUAN DURUMU
17 Kasım Salı Zuhal Topal'la Sofrada puan durumu henüz açıklanmadı. Detaylar gelince haberimize eklenecektir.
ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 17 KASIM YARIŞMACISI KİM?
Bugün kayınvalidesiyle birlikte yarışarak 15 bin liraya ortak olmak isteyen Eda Uzun 30 yaşında. 2 yıllık evli. 25 yıl Almanya'da yaşadı.