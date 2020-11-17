Zuhal Topal'la Sofrada 17 Kasım Salı puan durumu! Zuhal Topal'la Sofrada puan tablosu

17 Kasım Salı Zuhal Topal'la Sofrada puan durum heyecanla takip ediliyor. Fox Tv'nin en çok izlenen yarışma programlarından biri olan Zuhal Topal'la Sofrada'da her gün farklı isimler yarışıyor. Yarışmacılar en yüksek puanı toplayarak haftanın sonunda 15 bin TL'nin sahibi olacak. İşte 17 Kasım Salı Zuhal Topal'la Sofrada puan durumu...

17 KASIM SALI ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA PUAN DURUMU

17 Kasım Salı Zuhal Topal'la Sofrada puan durumu henüz açıklanmadı. Detaylar gelince haberimize eklenecektir.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 17 KASIM YARIŞMACISI KİM?

Bugün kayınvalidesiyle birlikte yarışarak 15 bin liraya ortak olmak isteyen Eda Uzun 30 yaşında. 2 yıllık evli. 25 yıl Almanya'da yaşadı.