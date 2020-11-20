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  • Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi kim oldu? Zuhal Topal'la Sofrada 20 Kasım puanları!
20 Kasım 2020 Cuma 17:52 | Son Güncelleme:

Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi kim oldu? Zuhal Topal'la Sofrada 20 Kasım puanları!

Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi kim oldu" Zuhal Topal'la Sofrada 20 Kasım puanları!

Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi bugün belli oluyor. Pazartesi gününden beri yarışan yarışmacılardan biri 15 bin TL'nin sahibi olacak. Hafta içi her gün Fox Tv'de yayımlanan Zuhal Topal'la Sofrada kayınvalideleri ve gelinler beraber yarışıyor. Peki, Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi kim oldu?

Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi açıklanacak ve 15 bin TL'nin sahibi de belli olacak. Her hafta farklı gelin ve kayınvalide yarışmada lezzetli yemekler yapmaya çalışıyor. Zuhal Topal'ın sunucu ile düzenlenen programda gelinler yapıyor, kayınvalideler puanlıyor. Peki, Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi kim oldu? Zuhal Topal'la Sofrada 20 Kasım puanları!

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi kayınvalideler puanlamasını yaptıktan sonra belli olacaktır. Bugün kazanan isim 15 bin TL alacak.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 20 KASIM PUANLARI

Zuhal Topal'la Sofrada 20 Kasım puanları henüz belli olmadı. Detaylar gelince haberimize eklenecektir.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 16-20 KASIM YARIŞMACI PUANLARI

Çiğdem Özkan: 20 puan

Eda Uzun: 27 puan

Ezgi Zeynep Deniz: 19 puan

Kübra Ötgün: 28 puan

Elif Katırcı: 

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