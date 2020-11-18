17 Kasım 2020 Salı reyting sonuçları açıklandı mı? EDHO, Masumlar Apartmanı, MasterChef reyting sonuçları...

17 Kasım 2020 Salı reyting sonuçları bugün belli olacak. Her gün düzenli bir şekilde yayınlanan reyting sonuçlarında ilk 10 program yer alıyor. Dizi, film ve programların yeni bölümleri izleyici karşısına çıkıyor. 17 Kasım 2020 Salı akşamı en çok izlenen yapımlar reyting sıralamasında yer alıyor. EDHO, Masumlar Apartmanı, MasterChef dün akşama ekrana geldi. Peki, 17 Kasım 2020 Salı reyting sonuçları açıklandı mı?