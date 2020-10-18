18 Ekim 2020 Pazar 10:38 | Son Güncelleme:
Reyting sonuçları açıklandı! 17 Ekim reyting sonuçları yayında!
17 Ekim reyting sonuçları hafta sonu izleyicinin en çok tercih ettiği yapımları listeliyor İzlenme oranı yüksek olan ilk 10 yapım reyting sıralaması sonuçları içerisinde yerini alıyor. TV reyting sonuçları dizi, film ve programlardan oluşuyor.
TV reyting sonuçları total, AB ve ABC şeklinde üç kategoriye ayrılıyor. 17 Ekim reyting sonuçları sıralamasında ilk 10'a giren yapımlar yer alıyor. İzleyicilerin tercih ettiği dizi, film ve programların izlenme oranları yükseliyor.