16 Mayıs reyting sonuçları: Perşembe Bir Zamanlar Çukurova, Çarpışma reyting sıralaması
16 Mayıs reyting sonuçları araştırılıyor. Perşembe günü ATV’de Bir Zamanlar Çukurova, Show TV’de Çarpışma, TRT 1’de Tek Yürek, Fox TV’de Bizim Hikaye, Star TV’de Avlu dizileri ekrana geliyor. Yeni bölümlerin yayınlanmasının ardından en çok izlenen yapımın hangisi olduğu merak ediliyor. Her hafta oyuncu kadrosunda Hilal Altınbilek, Vahide Perçin, Uğur Güneş gibi isimlerin yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova birinci sırada yer alıyor. Geçtiğimiz hafta açıklanan sonuçlarda Total puan türünde 30.88 share alan Bir Zamanlar Çukurova birinci, 12.31 share alan Avlu altıncı, 9.83 share alan Bizim Hikaye sekizinci oldu.
Reyting sonuçları güncel olarak açıklanıyor. Perşembe reyting sıralamasında hangi dizi birinci? ATV’de Bir Zamanlar Çukurova, Show TV’de Çarpışma, TRT 1’de Tek Yürek, Fox TV’de Bizim Hikaye, Star TV’de Avlu dizileri her hafta perşembe akşamları yayınlanıyor. Yeni bölümlerin ekrana gelmesinin ardından reyting sıralaması belli oluyor. Geçtiğimiz hafta açıklanan sonuçlarda üç kategoride de Bir Zamanlar Çukurova birinci sırada yer aldı. Total puan türünde 30.88 share alan Bir Zamanlar Çukurova birinci, 12.31 share alan Avlu altıncı, 9.83 share alan Bizim Hikaye sekizinci oldu. Detaylı reyting sıralamasına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.