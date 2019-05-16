16 Mayıs reyting sonuçları: Perşembe Bir Zamanlar Çukurova, Çarpışma reyting sıralaması

Reyting sonuçları güncel olarak açıklanıyor. Perşembe reyting sıralamasında hangi dizi birinci? ATV’de Bir Zamanlar Çukurova, Show TV’de Çarpışma, TRT 1’de Tek Yürek, Fox TV’de Bizim Hikaye, Star TV’de Avlu dizileri her hafta perşembe akşamları yayınlanıyor. Yeni bölümlerin ekrana gelmesinin ardından reyting sıralaması belli oluyor. Geçtiğimiz hafta açıklanan sonuçlarda üç kategoride de Bir Zamanlar Çukurova birinci sırada yer aldı. Total puan türünde 30.88 share alan Bir Zamanlar Çukurova birinci, 12.31 share alan Avlu altıncı, 9.83 share alan Bizim Hikaye sekizinci oldu. Detaylı reyting sıralamasına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.