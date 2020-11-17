17 Kasım 2020 Salı 09:24 | Son Güncelleme:
16 Kasım Pazartesi 2020 reyting sonuçları açıklandı mı? Çukur, Sefirin Kızı, Yasak Elma reyting sonuçları
16 Kasım Pazartesi 2020 reyting sonuçları yoğun ilgi görüyor. Dün akşam Show Tv'de Çukur, Star Tv'de Sefirin Kızı, Fox Tv'de Yasak Elma, Tv 8'de MasterChef, TRT 1'de ise Uyanış: Büyük Selçuklu yer aldı. Yeni bölümleri yayınlanan dizilerin 16 Kasım Pazartesi 2020 reyting sonuçları bugün belli olacak. Peki, 16 Kasım Pazartesi 2020 reyting sonuçları açıklandı mı?
16 Kasım Pazartesi 2020 reyting sonuçları düne ait reyting sıralamasını verecek. Düzenli olarak yayınlanan 16 Kasım Pazartesi 2020 reyting sonuçlarında zirvenin sahibi olan isim belli olacak. Dün seyirci karşısına çıkan yapımlar arasında Tv 8'de MasterChef, TRT 1'de Uyanış: Büyük Selçuklu, Show Tv'de Çukur, Star Tv'de Sefirin Kızı, Fox Tv'de Yasak Elma yer aldı. 16 Kasım Pazartesi 2020 reyting sonuçları açıklandı mı?