16 Kasım Pazartesi 2020 reyting sonuçları açıklandı mı? Çukur, Sefirin Kızı, Yasak Elma reyting sonuçları

16 Kasım Pazartesi 2020 reyting sonuçları düne ait reyting sıralamasını verecek. Düzenli olarak yayınlanan 16 Kasım Pazartesi 2020 reyting sonuçlarında zirvenin sahibi olan isim belli olacak. Dün seyirci karşısına çıkan yapımlar arasında Tv 8'de MasterChef, TRT 1'de Uyanış: Büyük Selçuklu, Show Tv'de Çukur, Star Tv'de Sefirin Kızı, Fox Tv'de Yasak Elma yer aldı. 16 Kasım Pazartesi 2020 reyting sonuçları açıklandı mı?