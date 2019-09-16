16 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı? Pazartesi Çukur, Yasak Elma, Zalim İstanbul reyting sıralaması

Reyting sonuçları güncel olarak açıklanıyor. Çukur, Yasak Elma, Zalim İstanbul reyting sıralaması nedir? Pazartesi akşamları ATV’de Canevim, Fox TV’de Yasak Elma, Kanal D’de Zalim İstanbul, Star TV’de Çocuk dizileri yayınlanıyor. Sevilen dizi Çukur yeni sezon bölümleri ile yayın hayatına başlıyor. Geçen hafta açıklanan sonuçlarda Total puan türünde 15.25 share alan Zalim İstanbul birinci sırada, 12.95 share alan Yasak Elma üçüncü sırada yer almıştı. İşte reyting sonuçları ile ilgili detaylar…