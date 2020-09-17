17 Eylül 2020 Perşembe 09:15 | Son Güncelleme:
16 Eylül 2020 reyting sonuçları açıklandı mı? TV reyting sonuçları listesi belli oldu mu?
Reyting sonuçları her gün düzenli olarak yayınlanıyor. TV üzerinden seyirci ile buluşan dizi, film ve programların izlenme oranlarını reyting sonuçları listeliyor. Reyting sonuçları listesi içerisinde total, AB ve ABC reyting sonuçları ilk 10 yapım olacak şekilde kayıt altına alınıyor.
16 Eylül tarihli reyting sonuçları dün akşama ait izlenme oranlarını listeliyor. Reyting sonuçları listesi en çok izlenen dizi, film ve programların ilk 10'daki sıralamasını gösteriyor. Listede total, AB ve ABC reyting sonuçları yer alıyor.