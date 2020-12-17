17 Aralık 2020 Perşembe 10:22 | Son Güncelleme:
16 Aralık Çarşamba reyting sonuçları burada: Kuruluş Osman, Sadakatsiz reyting sonuçlarında yarıştı!
16 Aralık Çarşamba reyting sonuçları açıklandı. Kuruluş Osman, Sadakatsiz dizileri reyting sonuçlarında kıyasıya yarıştı. Dün ekrana gelen dizi, film ve programların ne kadar izlendiği ve kaçıncı sırada yer aldığı netleşti. 16 Aralık reyting sonuçları Total, AB ve ABC gruplarından belli oldu. Dün akşam, ATV'de Kuruluş Osman, Tv 8'de Doğduğun Ev Kaderindir, Kanal D'de Sadakatsiz, Show Tv'de Hababam Sınıfı ekrana geldi. İşte 16 Aralık Çarşamba reyting sonuçları...
16 Aralık Çarşamba reyting sonuçları belli oldu. Yeni bölümleri yayınlanan dizilerin 16 Aralık reyting sonuçlarında ne kadar izlendiği kaçıncı sırada olduğu açıklandı. Dün akşam televizyon yayın akışında Show Tv'de Hababam Sınıfı, ATV'de Kuruluş Osman, Tv 8'de Doğduğun Ev Kaderindir, Kanal D'de Sadakatsiz ve TRT 1'de Benim Adım Melek ekrana geldi. 16 Aralık Çarşamba reyting sonuçlarında kıyasıya yarışan diziler...