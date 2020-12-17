16 Aralık Çarşamba reyting sonuçları burada: Kuruluş Osman, Sadakatsiz reyting sonuçlarında yarıştı!

16 Aralık Çarşamba reyting sonuçları belli oldu. Yeni bölümleri yayınlanan dizilerin 16 Aralık reyting sonuçlarında ne kadar izlendiği kaçıncı sırada olduğu açıklandı. Dün akşam televizyon yayın akışında Show Tv'de Hababam Sınıfı, ATV'de Kuruluş Osman, Tv 8'de Doğduğun Ev Kaderindir, Kanal D'de Sadakatsiz ve TRT 1'de Benim Adım Melek ekrana geldi. 16 Aralık Çarşamba reyting sonuçlarında kıyasıya yarışan diziler...