15 Ocak reyting sonuçları: Çarşamba günü Zemheri, Doğduğun Ev Kaderindir reyting sıralaması

Reyting sonuçları güncel olarak açıklanıyor. 15 Ocak reyting sonuçlarında kim birinci? Çarşamba akşamları TV 8’de Doğduğun Ev Kaderindir, Kanal D’de Afili Aşk, TRT 1’de Benim Adım Melek, ATV’de Kuruluş Osman dizileri ekrana geliyor. 15 Ocak’ta Kuruluş Osman yayınlanmayacak. Show TV’de ise yeni dizi Zemheri başlayacak. Reyting sonuçları ile ilgili güncel açıklamaları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.