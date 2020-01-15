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  3. 15 Ocak reyting sonuçları: Çarşamba günü Zemheri, Doğduğun Ev Kaderindir reyting sıralaması

15 Ocak reyting sonuçları: Çarşamba günü Zemheri, Doğduğun Ev Kaderindir reyting sıralaması

15 Ocak reyting sonuçları: Çarşamba günü Zemheri, Doğduğun Ev Kaderindir reyting sıralaması

15 Ocak reyting sonuçları araştırılıyor. Çarşamba günü reyting sıralamasında kim birinci? 15 Ocak’ta Show TV’de Zemheri dizisi, TV 8’de Doğduğun Ev Kaderindir, Kanal D’de Afili Aşk, TRT 1’de Benim Adım Melek dizileri ekrana gelecek. Haberimiz içerisinden reyting sıralaması ile ilgili güncel açıklamaları takip edebilirsiniz.

Reyting sonuçları güncel olarak açıklanıyor. 15 Ocak reyting sonuçlarında kim birinci? Çarşamba akşamları TV 8’de Doğduğun Ev Kaderindir, Kanal D’de Afili Aşk, TRT 1’de Benim Adım Melek, ATV’de Kuruluş Osman dizileri ekrana geliyor. 15 Ocak’ta Kuruluş Osman yayınlanmayacak. Show TV’de ise yeni dizi Zemheri başlayacak. Reyting sonuçları ile ilgili güncel açıklamaları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.


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