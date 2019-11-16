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  3. 15 Kasım reyting sonuçları belli oldu mu? Payitaht Abdülhamid, Arka Sokaklar, Hercai reytingleri nasıl?

15 Kasım reyting sonuçları belli oldu mu? Payitaht Abdülhamid, Arka Sokaklar, Hercai reytingleri nasıl?

15 Kasım reyting sonuçları belli oldu mu" Payitaht Abdülhamid, Arka Sokaklar, Hercai reytingleri nasıl"

15 Kasım reyting sonuçları belli oldu mu? sorusu arama motorunda aranan konular arasında yer alıyor. İzleyiciler izledikleri dizilerin veya programların reytinglerini merak ediyor. Cuma günü Kanal D’de Arka Sokaklar, Show Tv’de Güldür Güldür Show, Atv’de Hercai dizileri yayınlandı. Geçen haftya Hercai ilk sırayı bırakmayıp zirveye oturmuştu. 15 Kasım reyting sonuçları belli oldu mu? sorusunun yanıtı haberimizde..

 

15 Kasım reyting sonuçları belli oldu mu? sorusu arama motorunda yoğun olarak araştırılıyor. Reyting sonuçları güncel olarak açıklanıyor. İzleyiciler sevdikleri dizilerin reytinglerde kaçıncı sırada yer aldığını merak ediyor. Geçen hafta açıklanan reyting sonuçlarına göre Hercai en yüksek puanı alarak ilk sıraya yerleşmişti. 15 Kasım reyting sonuçları belli oldu mu? sorusunun yanıtı haberimizde..


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