16 Kasım 2020 Pazartesi 09:29 | Son Güncelleme:
15 Kasım Pazar reyting sonuçları açıklandı mı? Arıza, MasterChef, Öğretmen reyting sonuçları!
15 Kasım Pazar reyting sonuçları, Total, AB ve ABC gruplarında yer alan yapımları belirleyecek. Her gün düzenli bir şekilde yayınlanan reyting sonuçları bir önceki güne ait reyting sıralamasına veriyor. Dün akşam Show Tv'de Arıza, Tv 8'de MasterChef, TRT 1'de Tövbeler Olsun ve Fox Tv'de final bölümü ile Öğretmen yer aldı. 15 Kasım Pazar reyting sonuçları açıklandı mı?
15 Kasım Pazar reyting sonuçları yoğun ilgi görüyor. Bir önceki güne ait olan veriliyor. Yeni bölümleri yayınlanan dizi, film ve programların reyting sonuçlarına göre ilk 10 içinde sıralaması belli oluyor. 15 Kasım Pazar akşamı, TRT 1'deTövbeler Olsun Show Tv'de Arıza, Tv 8'de MasterChef, ATV'de Maria ile Mustafa ve final bölümü ile Öğretmen yayınlandı. 15 Kasım Pazar reyting sonuçları açıklandı mı?