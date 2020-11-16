15 Kasım Pazar reyting sonuçları açıklandı mı? Arıza, MasterChef, Öğretmen reyting sonuçları!

15 Kasım Pazar reyting sonuçları yoğun ilgi görüyor. Bir önceki güne ait olan veriliyor. Yeni bölümleri yayınlanan dizi, film ve programların reyting sonuçlarına göre ilk 10 içinde sıralaması belli oluyor. 15 Kasım Pazar akşamı, TRT 1'deTövbeler Olsun Show Tv'de Arıza, Tv 8'de MasterChef, ATV'de Maria ile Mustafa ve final bölümü ile Öğretmen yayınlandı. 15 Kasım Pazar reyting sonuçları açıklandı mı?