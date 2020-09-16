15 Eylül 2020 reyting sonuçları açıklandı mı? Masumlar Apartmanı, MasterChef reyting sonuçları belli oldu mu?

Reyting sonuçları TV izleyicisinin en çok tercih ettiği yapımları gösteriyor. Reyting sıralaması sonuçlarında ilk sırayı neredeyse kimseye kaptırmayan MasterChef'te dün gece dokunulmazlık oyunları oynandı. Aynı zamanda ekranların yeni soluklu dizisi Masumlar Apartmanı da izleyici ile buluştu. 15 Eylül 2020 tarihli reyting sonuçları izlenme oranı yüksek olan dizi, film ve programları listeliyor.