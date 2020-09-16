16 Eylül 2020 Çarşamba 09:34 | Son Güncelleme:
15 Eylül 2020 reyting sonuçları açıklandı mı? Masumlar Apartmanı, MasterChef reyting sonuçları belli oldu mu?
15 Eylül reyting sonuçları dün akşama ait izlenme oranlarını gösteriyor. Dün akşam TV'de Masumlar Apartmanı isimli yeni dizi başladı. MasterChef'te ise dokunulmazlık oyunları oynandı. Reyting sonuçları listesinde en çok izlenen 10 yapım yer alıyor.
Reyting sonuçları TV izleyicisinin en çok tercih ettiği yapımları gösteriyor. Reyting sıralaması sonuçlarında ilk sırayı neredeyse kimseye kaptırmayan MasterChef'te dün gece dokunulmazlık oyunları oynandı. Aynı zamanda ekranların yeni soluklu dizisi Masumlar Apartmanı da izleyici ile buluştu. 15 Eylül 2020 tarihli reyting sonuçları izlenme oranı yüksek olan dizi, film ve programları listeliyor.