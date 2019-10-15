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  3. 15 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı? Salı günü Kadın, EDHO reyting sıralaması

15 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı? Salı günü Kadın, EDHO reyting sıralaması

15 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı" Salı günü Kadın, EDHO reyting sıralaması

Reyting sonuçları güncel olarak açıklanıyor. 15 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı? Salı akşamları Fox TV’de Kadın, TV 8’de MasterChef, ATV’de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, TRT 1’de Kalk Gidelim yapımları yayınlanıyor. Yeni bölümlerin ekrana gelmesinin ardından en çok hangi yapımın izlendiği izleyiciler tarafından merak ediliyor. Reyting sıralaması ile ilgili detaylar haberimizde sizlerle.

15 Ekim reyting sonuçları araştırılıyor. Salı akşamları Fox TV’de Kadın, TV 8’de MasterChef, ATV’de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, TRT 1’de Kalk Gidelim yapımları ekrana geliyor. Star TV’de yayınlanan Kardeş Çocukları’nın final yapmasının ardından kanal yayın akışında filmlere yer vermeye başladı. Geçtiğimiz hafta açıklanan sonuçlarda totalde zirveynin sahibi Kadın dizisi oldu. İşte detaylar...

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