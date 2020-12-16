15 Aralık reyting sonuçları nasıl? Baraj, EDHO, Masumlar Apartmanı 15 Aralık Pazartesi reyting sonuçları

15 Aralık reyting sonuçları bugün belli olacak. reyting sonuçları ger gün düzenli olarak bir önceki günün en çok izlenen yapımını açıklamaktadır. Dün, TRT 1'de Masumlar Apartmanı, ATV'de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Fox Tv'de Baraj, Kanal D'de Hekimoğlu, Star Tv'de yerli sinema filmi Berlin Kaplanı, Show Tv'de Güldür Güldür Show ve Tv 8'de MasterChef ekrana geldi. 15 Aralık reyting sonuçları nasıl?