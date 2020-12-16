16 Aralık 2020 Çarşamba 09:34 | Son Güncelleme:
15 Aralık reyting sonuçları nasıl? Baraj, EDHO, Masumlar Apartmanı 15 Aralık Pazartesi reyting sonuçları
15 Aralık reyting sonuçları bir önceki günün en çok izlenen yapımını açıklayacak. Her gün farklı içerik ve yayınlar izleyici karşısına çıkarken reyting sonuçları yapımların Total, AB ve ABC gruplarındaki sıralamasın netleştiriyor. Dün akşam TRT 1'de Masumlar Apartmanı, ATV'de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Fox Tv'de Baraj, Kanal D'de ise Hekimoğlu ekrana geldi. 15 Aralık reyting sonuçları nasıl?
15 Aralık reyting sonuçları bugün belli olacak. reyting sonuçları ger gün düzenli olarak bir önceki günün en çok izlenen yapımını açıklamaktadır. Dün, TRT 1'de Masumlar Apartmanı, ATV'de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Fox Tv'de Baraj, Kanal D'de Hekimoğlu, Star Tv'de yerli sinema filmi Berlin Kaplanı, Show Tv'de Güldür Güldür Show ve Tv 8'de MasterChef ekrana geldi. 15 Aralık reyting sonuçları nasıl?