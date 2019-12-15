15 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı? Aşk Ağlatır, Savaşçı reyting sıralaması

15 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Aşk Ağlatır, Savaşçı reyting sıralaması yoğun bir şekilde araştırılıyor. 15 Aralık Pazar akşamı Show Tv'de Aşk Ağlatır, Fox Tv'de Savaşçı, Tv8'de O Ses Türkiye ve Star Tv'de Güvercin yapımları ekranlara gelecek. Yeni bölümlerin yayınlanmasının ardından reyting birincisi belli olacak.

15 ARALIK REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

15 Aralık reyting sonuçları henüz açıklanmadı. 15 Aralık reyting sonuçları belli olur olmaz haberimizin içerisinde yer alacak.