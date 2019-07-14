14 Temmuz Oyna Kazan ipucu sorusu ve editörün kıyağı

Oyna Kazan 14 Temmuz ipucu sorusu ve editörün kıyağı aramaları yapılmaya başladı. İbrahim Selim’in sunuculuğunu yaptığı bilgi yarışması Oyna Kazan, canlı olarak binlerce kişi tarafından oynanıyor. Hem öğretip hem de para kazandıran yarışma saat 19:00 ve 21:30 olmak üzere günde iki kez yapılıyor. Peki, Oyna Kazan editörün ipucu sorusu ve editörün kıyağı yayınlandı mı? Oyna Kazan 14 Temmuz editörün kıyağı ve ipucu sorusuna haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz

OYNA KAZAN EDİTÖRÜN KIYAĞI VE İPUCU SORUSU YAYINLANDI MI?

Oyna Kazan 14 Temmuz ipucu sorusu henüz belli olmadı. Belli olur olmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

Haberin devamından Oyna Kazan editörün kıyağına ulaşabilirsiniz.