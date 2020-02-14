14 Şubat reyting sonuçları açıklandı mı? İşte Cuma Hercai, Babil, O Ses Türkiye reytingleri

Reyting sıralamaları izleyiciler tarafından merak ediliyor. Her hafta birbirinden iddialı yapımlar aynı gün ve aynı saatte yayınlanıyor. İzleyiciler yayınlanan dizi ve programlardan en çok reytingi alan yapımın hangisi olduğunu merak ediyor. 14 Şubat reyting sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı şimdiden araştırılmaya başlandı. Bu akşam Hercai, Arka Sokaklar, Babil, O Ses Türkiye ekranlara geliyor. Reyting sonuçları ile ilgili gelişmeler haberimizde yer alıyor.