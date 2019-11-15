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  3. Türkiye-İzlanda maçı, Mucize Doktor kim birinci oldu? 14 Kasım Perşembe reyting sonuçları belli oldu

Türkiye-İzlanda maçı, Mucize Doktor kim birinci oldu? 14 Kasım Perşembe reyting sonuçları belli oldu

Türkiye-İzlanda maçı, Mucize Doktor kim birinci oldu" 14 Kasım Perşembe reyting sonuçları belli oldu

14 Kasım 2019 reyting sonuçları açıklandı.. Perşembe günlerinin en çok izlenen programları merak ediliyor. Reytingler her gün AB, ABC ve Total kategorilerinde yayınlanıyor. Dün akşam yayınlanan Türkiye İzlanda maçına ilgi büyüktü. 14 Kasım 2019 reyting sonuçları açıklandı mı? diye araştıranlar için yanıtı haberimizde..

14 Kasım 2019 reyting sonuçları açıklandı mı? sorusu arama motorunda yoğun olarak araştırılmaya başladı. İzleyiciler sevdikleri dizilerin yada programların reyting puanlamasında kaçıncı olduğunu merak ediyor. 14 Kasım'da TV yayın akışında Türkiye İzlanda maçı, ATV’de Bir Zamanlar Çukurova, Mucize Doktor gibi yapımlar yer aldı. 14 Kasım 2019 reyting sonuçları açıklandı mı? diye araştıranlar için yanıtı haberimizde..


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