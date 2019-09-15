14 Eylül reyting sonuçları açıklandı! İşte Kuzey Yıldızı reyting sıralaması

Reyting sonuçları güncel olarak açıklanıyor. Kuzey Yıldızı reyting sıralaması nedir? Cumartesi akşamları ATV’de Güven Bana, Show TV’de Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Star TV’de Kapanmadan Kazan yapımları ekrana geliyor. Show TV’de yayınlanan Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin ilk bölümün ekrana gelmesinin ardından reytinglerde kaçıncı sırada olduğu merak ediliyor.