14 Aralık reyting sonuçları belli oldu mu? Çukur, Yasak Elma, Büyük Selçuklu, Sefirin Kızı reyting sonuçları

14 Aralık reyting sonuçları açıklanınca Total, AB ve ABC gruplarında yer alan yapımların ismi belli olacak. Reytingler her gün düzenli olarak yayınlanıyor ve bir önceki günün verilerini kamuoyuyla paylaşıyor. Dün akşam TRT 1'de Uyanış Büyük Selçuklu, ATV'de yerli film Bal Kaymak, Kanal D'de Recep İvedik 3, Show Tv'de Çukur, Fox Tv'de Yasak Elma ekranda yerini aldı. 14 Aralık reyting sonuçları açıklanınca en çok izlenen yapım belli olacak. Peki, 14 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı?