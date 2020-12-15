15 Aralık 2020 Salı 09:45 | Son Güncelleme:
14 Aralık reyting sonuçları belli oldu mu? Çukur, Yasak Elma, Büyük Selçuklu, Sefirin Kızı reyting sonuçları
14 Aralık reyting sonuçları sonrası zirvede olan yapım belli olacak. Dün akşam Show Tv'de Çukur, Fox Tv'de Yasak Elma, TRT 1'de Uyanış Büyük Selçuklu, ATV'de yerli film Bal Kaymak, Kanal D'de Recep İvedik 3 ve Star Tv'de Sefirin Kızı izleyici ile buluştu. 14 Aralık reyting sonuçları bir önceki günün sıralamasının vatandaşa sunuyor. Peki, 14 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı?
14 Aralık reyting sonuçları açıklanınca Total, AB ve ABC gruplarında yer alan yapımların ismi belli olacak. Reytingler her gün düzenli olarak yayınlanıyor ve bir önceki günün verilerini kamuoyuyla paylaşıyor. Dün akşam TRT 1'de Uyanış Büyük Selçuklu, ATV'de yerli film Bal Kaymak, Kanal D'de Recep İvedik 3, Show Tv'de Çukur, Fox Tv'de Yasak Elma ekranda yerini aldı. 14 Aralık reyting sonuçları açıklanınca en çok izlenen yapım belli olacak. Peki, 14 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı?