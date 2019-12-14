14 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı? Azize, Kuzey Yıldızı İlk Aşk reyting sıralaması..

14 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı? sorusu TV izleyicileri tarafından merak ediliyor. Dizilerin ve yarışmaların yeni bölümlerin yayınlanmasının ardından reyting sıralaması araştırılıyor. Bu akşam Show Tv'de Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Kanal D'de Azize ve FOX TV'de Yaparsın Aşkım yarışması yeni bölümleri ile izleyicileri ile buluşuyor. 14 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı? diye merak edenleri çin Azize, Kuzey Yıldızı İlk Aşk reyting sıralaması sizlerle..