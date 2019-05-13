13 Mayıs reyting sonuçları: Pazartesi Çukur, Zalim İstanbul reyting sıralaması

Reyting sonuçları güncel olarak açıklanıyor. Pazartesi akşamları Show TV’de Çukur, Kanal D’de Zalim İstanbul, Star TV’de Söz, Fox TV’de Yaska Elma, TRT 1’de Vuslat dizileri ekrana geliyor. Yeni bölümlerin ekrana gelmesinin ardından en çok izlenen yapım öğreniliyor. Geçtiğimiz hafta açıklanan sonuçlarda AB puan türünde Çukur 13.73 share alarak birinci, Zalim İstanbul 12.68 share alarak üçüncü, Söz 10.05 shara alarak dördüncü, Yasak Elma 9.98 share alarak beşinci oldu. Total puan türünde Çukur 18.1 share alarak ikinci, Söz 15.23 share alarak üçüncü yer aldı. Detaylı reyting sıralaması haberimizde sizlerle.