13 Mart Cuma reyting sonuçları belli oldu mu? Hercai, Arka Sokaklar, Babil total, ab ve abc reyting sıralaması nedir?

Reyting sonuçları 13 Mart Cuma günü kimin birinci olduğunu öğrenmek isteyen kişiler tarafından araştırılmaya başladı. Reyting sonuçları televizyon yayın akışı içerisinde hangi dizinin zirvede yer aldığını merak eden vatandaşlar tarafından öğrenilmek istiyor. 13 Mart Cuma günü Atv’de Hercai, Star Tv’de Babil, Kanal D’de Arka Sokaklar, Show Tv’de Güldür Güldür Show, Tv8’de Survivor 2020, Fox Tv’de Yaparsın Aşkım, TRT 1’de Payitaht Abdülhamid yayınlandı. Peki, 13 Mart reyting sonuçları belli oldu mu? İşte cevabı…



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