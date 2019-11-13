13 Kasım reyting sonuçları: Çarşamba Kurşun, Sen Anlat Karadeniz reyting sıralaması

Reyting sonuçları güncel olarak yayınlanıyor. 13 Kasım reyting sıralamasında kim birinci? Çarşamba akşamları Kanal D’de Afili Aşk, TRT 1’de Benim Adım Melek ,Tv8’de MasterChef Türkiye, ATV’de Sen Anlat Karadeniz, Fox Tv’de Kurşun dizileri ekrana geliyor. Geçtiğimiz hafta açıklanan sonuçlarda total'de Sen Anlat Karadeniz 15.15 Share alarak ikinci, Afili Aşk 14.31 Share alarak üçüncü, Masterchef Türkiye 12.39 Share alarak dördüncü oldu.