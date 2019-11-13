13 Kasım reyting sonuçları: Çarşamba Kurşun, Sen Anlat Karadeniz reyting sıralaması
13 Kasım reyting sonuçları araştırılan konular arasında yer alıyor. Çarşamba akşamı ATV’de Sen Anlat Karadeniz, Kanal D’de Afili Aşk, Fox TV’de Kurşun, TV 8’de MasterChef Türkiye programları yayınlanıyor. Yeni bölümlerin ekrana gelmesinin ardından en çok izlenen yapım belli oluyor. Haberimiz içerisinden merak edilenlere ulaşabilirsiniz.
Reyting sonuçları güncel olarak yayınlanıyor. 13 Kasım reyting sıralamasında kim birinci? Çarşamba akşamları Kanal D’de Afili Aşk, TRT 1’de Benim Adım Melek ,Tv8’de MasterChef Türkiye, ATV’de Sen Anlat Karadeniz, Fox Tv’de Kurşun dizileri ekrana geliyor. Geçtiğimiz hafta açıklanan sonuçlarda total'de Sen Anlat Karadeniz 15.15 Share alarak ikinci, Afili Aşk 14.31 Share alarak üçüncü, Masterchef Türkiye 12.39 Share alarak dördüncü oldu.