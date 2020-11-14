14 Kasım 2020 Cumartesi 09:42 | Son Güncelleme:
13 Kasım Cuma 2020 reyting sonuçları açıklandı mı? Hercai, Babil, Kırmızı Oda reyting sonuçları...
13 Kasım Cuma reyting sonuçlarına göre akşam en çok izlenen yapım belli olacak. Düzenli olarak yayınlanan reyting sonuçlarında göre zirvenin sahibi açıklanacak. Dizi, film ve programlar Total ve AB gruplarında sıralanıyor. Dün akşam Hercai, Babil, Ramo ve Payitaht Abdülhamid izleyici karşısına çıktı. 13 Kasım Cuma 2020 reyting sonuçları...
13 Kasım Cuma 2020 reyting sonuçları bugün belli olacak. Dün akşam ATV'de Hercai, Star Tv'de Babil, Show Tv'de Ramo, TRT 1'de Payitaht Abdülhamid ve Tv 8'de Kırmızı Oda seyirci karşısına çıktı. 13 Kasım Cuma 2020 reyting sonuçlarına yoğun ilgi görüyor. Günlük olarak yayınlanan 13 Kasım Cuma 2020 reyting sonuçları haberimizde.