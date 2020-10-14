13 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı? TV reyting sonuçları listesi belli oldu mu?

13 Ekim tarihli reyting sonuçları pazartesi günü izlenme oranı yüksek olan ilk 10 programı listeliyor. Dün akşam TV'de Hekimoğlu, Baraj, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi diziler vardı. Reyting sonuçları listesinde üst sıralarda yer almaya çalışan bu yapımların izlenme oranları kayıt altına alındı.