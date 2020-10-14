14 Ekim 2020 Çarşamba 09:30 | Son Güncelleme:
13 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı? TV reyting sonuçları listesi belli oldu mu?
Total, AB ve ABC olarak üç kategoride toplanan reyting sonuçları her gün düzenli olarak yayınlanıyor. Dün akşam yayınlanan Hekimoğlu, Baraj, MasterChef gibi yapımların izlenme oranları 13 Ekim tarihli reyting sonuçları listesi ile belli oluyor.
13 Ekim tarihli reyting sonuçları pazartesi günü izlenme oranı yüksek olan ilk 10 programı listeliyor. Dün akşam TV'de Hekimoğlu, Baraj, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi diziler vardı. Reyting sonuçları listesinde üst sıralarda yer almaya çalışan bu yapımların izlenme oranları kayıt altına alındı.