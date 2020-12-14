13 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı? Menajerimi Ara, Arıza, Kefaret reyting sonuçları

13 Aralık reyting sonuçları yoğun ilgi gören konu başlıklarından oldu. Yeni bölümleri ile ekrana gelen dizi, film ve programlar 13 Aralık reyting sonuçlarına göre Total, AB ve ABC gruplarında yerlerini alacak. Pazar akşamı televizyon yayın akışında akşam Show Tv'de Arıza, Tv 8'de MasterChef, Fox Tv'de Kefaret, Star Tv'de Menajerimi Ara, TRT 1'de Tövbeler Olsun ekrana geldi. 13 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı?