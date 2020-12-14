14 Aralık 2020 Pazartesi 09:16 | Son Güncelleme:
13 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı? Menajerimi Ara, Arıza, Kefaret reyting sonuçları
13 Aralık reyting sonuçları bugün açıklanacak. En çok izlenen yapımın kaçıncı sırada ve Total, AB ve ABC gruplarında yerleri belli olacak. Reyting sonuçları bir önceki güne ait en çok izlenen yapımları belirtiyor. Dün akşam Show Tv'de Arıza, Tv 8'de MasterChef, Fox Tv'de Kefaret, Star Tv'de Menajerimi Ara, TRT 1'de Tövbeler Olsun yer aldı. Peki, 13 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı?
13 Aralık reyting sonuçları yoğun ilgi gören konu başlıklarından oldu. Yeni bölümleri ile ekrana gelen dizi, film ve programlar 13 Aralık reyting sonuçlarına göre Total, AB ve ABC gruplarında yerlerini alacak. Pazar akşamı televizyon yayın akışında akşam Show Tv'de Arıza, Tv 8'de MasterChef, Fox Tv'de Kefaret, Star Tv'de Menajerimi Ara, TRT 1'de Tövbeler Olsun ekrana geldi. 13 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı?