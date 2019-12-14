13 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı? MasterChef, Arka Sokaklar, Hercai reyting sıralaması..

13 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı? sorusu merak edilen konular arasında yerini alıyor. Cuma akşamları Atv’de Hercai, Kanal D’de Arka Sokaklar, Show Tv’de Güldür Güldür Show, Fox Tv’de Ferhat ile Şirin, Tv8’de Masterchef ekranlara geldi. Geçtiğimiz hafta totalde Hercai birinci sırayı korumuştu. 13 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı? araştırılmaya başladı. İşte reyting sıralaması..